Названы районы Москвы с максимальным ростом цен на жилье

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: сильнее всего московские новостройки подорожали в Люблино

Районами Москвы с самым сильным ростом цен на новостройки оказались Люблино и Головинский. Столичные локации, где стоимость нового жилья за год увеличилась максимально, назвали эксперты агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости». Результаты исследования публикует «РБК».

По итогам 2022 года цена квадратного метра в новостройках комфорт-класса достигла 278 тысяч рублей — это на 4,9 процента больше показателя 2021 года. В Люблино средняя стоимость «квадрата» увеличилась на 15,3 процента, до 219,9 тысячи рублей, а в Головинском районе — на 13,5 процента, до 311,4 тысячи. Тройку лидеров замкнул район Покровское-Стрешнево, где показатель увеличился на 12,9 процента, до 339 тысяч рублей.

Четвертое место занял район Молжаниновский, пятое — Западное Дегунино. В этих локациях метр подорожал на 12,6 и 11,7 процента, соответственно. Меньше всего новостройки выросли в цене в Метрогородке (плюс 5,9 процента), Нагатино-Садовниках (плюс 2,4 процента) и Митино (плюс 1,6 процента). Подешевело новое жилье только в одном районе — Очаково-Матвеевском, снижение составило 0,3 процента.

Ранее россиянам назвали округа Москвы с наибольшим падением стоимости жилья. По итогам четвертого квартала 2022 года новостройки комфорт-класса заметнее всего подешевели в Северном и Северо-Восточном округах.