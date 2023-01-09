Названы округа Москвы с наибольшим падением цен на жилье

Est-a-Tet: сильнее всего цены в новостройках старой Москвы упали в Северном округе

По итогам четвертого квартала 2022 года сильнее всего цены на новостройки комфорт-класса в старой Москве упали в Северном округе (САО). Отрицательная динамика средней стоимости квадратного метра относительно третьего квартала там составила 2,8 процента, до 273,5 тысячи рублей, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков риелторского агентства Est-a-Tet.

Вторым в списке округов столицы с наибольшим падением цен на жилье специалисты назвали Северо-Восточный административный округ (СВАО) со снижением на 2,4 процента, до 283,9 тысячи рублей за «квадрат». Замкнул тройку Западный округ (ЗАО), где квадратный метр за квартал подешевел на 1,47 процента, до 308,5 тысячи рублей. В пятерку также попали Юго-Восточный и Восточный административный округа столицы (ЮВАО и ВАО) — там за указанный период средние цены на «квадрат» снизились на 0,9 процента и 0,24 процента, до 268,6 и 300,8 тысячи рублей соответственно.

Наибольший рост стоимости жилья наблюдался в Южном округе — по итогам четвертого квартала квадратный метр в новостройках комфорт-класса там подорожал на 2,4 процента, до 295,5 тысячи рублей. Средний размер показателя для таких квартир в старой Москве установился на уровне 286,9 тысячи рублей. Относительно третьего квартала его отрицательная динамика составила 0,2 процента.

В январе эксперты агентства Est-a-Tet пришли к выводу, что в период с октября по декабрь 2022 года московские новостройки комфорт-класса наиболее заметно выросли в цене в районе Хорошево-Мневники. По их данным, средняя цена квадратного метра в Хорошево-Мневниках увеличилась на 15,8 процента по сравнению с третьим кварталом, достигнув 434,3 тысячи рублей.