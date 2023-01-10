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14:09, 10 января 2023Россия

Обломки ракеты нашли в российском регионе

161.RU: в поле в Ростовской области нашли обломки ракеты С-300

Жители Ростовской области нашли в поле обломки неизвестного объекта. По данным источника портала 161.RU, в поле упали фрагменты ракеты С-300.

По словам собеседника издания, фрагменты обнаружили возвращавшиеся из леса охотники. «Обломки обнаружили местные жители. Мужчины шли с охоты и обнаружили фрагменты ракетного комплекса, которые попали в поле (...). На месте работали спецслужбы и военные саперы», — сообщил источник 161.RU.

Власти российского региона не сообщали о факте срабатывания систем противовоздушной обороны (ПВО).

1 января ПВО сбила четыре ракеты в районе Белгорода. Никто из мирного населения не пострадал. В результате в селе Новая Нелидовка были выбиты окна в четырех частных домовладениях.

Марк Леонов
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