Появились кадры разрушений после обстрела российского города со стороны Украины

Белгородский губернатор показал кадры разрушений после обстрела Шебекино со стороны ВСУ

В сети появились кадры последствий обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует губернатор граничащего с Украиной региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

На кадрах видны посеченные украинскими снарядами заборы, окна и фасады домов. Также в одном из транспортных средств повреждено стекло.

Украина обстреляла Шебекино в ночь на вторник, 10 января. Никто не пострадал, из-за атаки ВСУ повреждения получили 12 частных домовладений и два автомобиля. Под удар также попала опора линии электропередачи.

1 января над Белгородом система ПВО сбила четыре ракеты. Никто из мирного населения не пострадал. В результате в селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домовладениях.

9 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.