Белгородский губернатор Гладков сообщил о ночном обстреле города Шебекино ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ночной удар по городу Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. Однако, во время подомового обхода власти зафиксировали разрушения в 12 частных домовладениях. Также были повреждены две машины.

Кроме того, под удар попала опора линии электропередачи, добавил губернатор. Полное восстановление электроснабжения планируется к 12:00.