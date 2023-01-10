Украина нанесла ночной удар по российскому городу в приграничном регионе
Белгородский губернатор Гладков сообщил о ночном обстреле города Шебекино ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ночной удар по городу Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. Однако, во время подомового обхода власти зафиксировали разрушения в 12 частных домовладениях. Также были повреждены две машины.
Кроме того, под удар попала опора линии электропередачи, добавил губернатор. Полное восстановление электроснабжения планируется к 12:00.