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10:37, 9 января 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе сработала система ПВО

Очевидцы сообщили о работе системы ПВО в Белгородской области на границе с Украиной

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили очевидцы, их комментарии приводятся в Telegram-канале «Жесть Белгород».

По предварительным данным, в российском регионе после громкого «хлопка» в небе появился след от снаряда. Власти Белгородской области ситуацию пока никак не комментировали.

1 января над Белгородом система ПВО сбила четыре ракеты. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате происшествия никто из мирного населения не пострадал.

В конце декабря Гладков также подтвердил факт работы ПВО в Белгородской области. Он отметил, что один из обломков украинской ракеты упал на развязку крупной трассы, где загорелся. Однако, по словам главы, на место оперативно прибыли пожарные, которые потушили возгорание.

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Анна Щербакова
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