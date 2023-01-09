В граничащем с Украиной российском регионе сработала система ПВО

Очевидцы сообщили о работе системы ПВО в Белгородской области на границе с Украиной

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили очевидцы, их комментарии приводятся в Telegram-канале «Жесть Белгород».

По предварительным данным, в российском регионе после громкого «хлопка» в небе появился след от снаряда. Власти Белгородской области ситуацию пока никак не комментировали.

1 января над Белгородом система ПВО сбила четыре ракеты. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате происшествия никто из мирного населения не пострадал.

В конце декабря Гладков также подтвердил факт работы ПВО в Белгородской области. Он отметил, что один из обломков украинской ракеты упал на развязку крупной трассы, где загорелся. Однако, по словам главы, на место оперативно прибыли пожарные, которые потушили возгорание.