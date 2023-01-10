Блогерша раскрыла простой способ омолодить кожу в домашних условиях

Блогер TikTok Алайна Райан заявила, что омолодить кожу поможет кожура банана

Блогерша Алайна Райан с никнеймом @alaynaryan1979 раскрыла простой способ омолодить кожу в домашних условиях. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Женщина рассказала, что для предотвращения возрастных изменений использует банан, который в ее случае выступает в качестве альтернативы применяемым в косметологии препаратам. На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала, как интенсивно протирает лицо внутренней стороной банановой кожуры. По словам Райан, указанный метод она применяет в течение многих лет и он помогает ей корректировать внешность.

«Это отвратительно, но это натуральный ботокс. Внутренняя часть банановой кожуры — и никаких морщин», — заявила блогерша, видео которой набрало 1,8 миллиона просмотров.

Ранее визажистка и консультант бренда косметики Hada Labo Tokyo Джина Акерс назвала способы продлить молодость кожи. По словам эксперта, главным правилом ухода за кожей является ее увлажнение.