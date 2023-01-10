Полячка выгнала из своего дома украинских беженцев из-за пельменей

Noizz.pl: жительница Польши выгнала из своего дома украинских беженцев из-за пельменей

Жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку и ее дочь, они поссорились из-за производства пельменей, передает издание Noizz.pl.

«Главной проблемой оказались эти несчастные пельмени», — пожаловалась полячка по имени Тереза, отметив, что приняла беженцев «по зову сердца».

Женщина, повар по профессии, предложила гостье Наталье готовить еду на продажу. Заказов было много, украинка лепила пельмени, а хозяйка дома запаковывала их и отвозила клиентам.

Тереза рассказала, что беженка начала устанавливать свои порядки в доме, а кухня была занята по несколько часов в день. В итоге полячка нашла гостье работу с проживанием. Она сказала, что совершила ошибку, пригласив людей к себе в жилище, поскольку представляла свою помощь иначе.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что жители Британии, принимающие у себя беженцев с Украины, подвергаются серьезному стрессу из-за экономического кризиса, при этом некоторые из британцев хотят «отобрать» у них свои дома на рождественские праздники.

