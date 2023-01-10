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15:34, 10 января 2023Россия

Российский школьник переломал пальцы из-за купленной в магазине петарды

В Архангельской области школьник переломал пальцы из-за купленной в магазине петарды

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Архангельской области 11-летний школьник переломал пальцы из-за петарды. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СКР) на своем сайте.

Ребенок купил пиротехническое изделие 1 января в одном из магазинов города Мирный. Как выяснили следователи, продавец не объяснил правила его использования школьнику. «Мальчик на улице держал подожженную петарду в руке и в результате ее возгорания получил переломы фаланг пальцев», — сообщило ведомство.

СКР возбудил против индивидуального предпринимателя, продавшего ребенку петарду, уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, следователи изучают изъятые документы и допрашивают свидетелей. Также был назначен ряд экспертиз.

В России дети часто получают травмы из-за петард. В ноябре 2022 года пиротехническое устройство взорвалось в руках 10-летнего школьника из Москвы. В результате мальчик потерял много крови и лишился пальца.

Кроме того, в августе 2022 года 15-летняя москвичка получила ожоги грудной летки после того, как один из сверстников ради шутки бросил на землю петарду, однако пиротехника попала в плечо девочки. Пострадавшая попыталась стряхнуть петарду, но она попала под футболку.

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Константин Лысяков
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