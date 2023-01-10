Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:56, 10 января 2023Россия

Шойгу рассказал о планах расширить арсенал ударных средств России

Шойгу сообщил о планах расширить арсенал ударных средств России в 2023 году

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России в 2023 году планирует расширить арсенал современных ударных средств армии. О планах ведомства сообщил глава министерства Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

Глава оборонного ведомства напомнил, что президент России Владимир Путин поставил перед Минобороны ряд задач, которые необходимо решить с учетом специальной военной операции на Украине (СВО).

«В наших ближайших планах — расширение арсеналов современных ударных средств. Не менее важная задача — в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным», — сказал Шойгу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Российский военком объяснил отсутствие списков раненных при ударе по Макеевке
Кремль порассуждал о напечатанных картах России и границах страны
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Костомаров попал в реанимацию
Блогерша назвала неуместную на работе одежду для женщин
Кремль назвал циничной реакцию Украины и Запада на объявленное Россией перемирие
На Украине заявили о логичности вступления страны в НАТО
Звезда «Короны» призналась в смущении из-за съемок сцен секса с молодым актером
SpaceX запустила спутники OneWeb вместо России
Раскрыта главная опасность кофеина в составе энергетиков
В российском регионе накрыли бордель с подростками под видом массажного салона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.