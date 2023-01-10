Шойгу рассказал о планах расширить арсенал ударных средств России

Шойгу сообщил о планах расширить арсенал ударных средств России в 2023 году

Минобороны России в 2023 году планирует расширить арсенал современных ударных средств армии. О планах ведомства сообщил глава министерства Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

Глава оборонного ведомства напомнил, что президент России Владимир Путин поставил перед Минобороны ряд задач, которые необходимо решить с учетом специальной военной операции на Украине (СВО).

«В наших ближайших планах — расширение арсеналов современных ударных средств. Не менее важная задача — в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным», — сказал Шойгу.