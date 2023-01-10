Двоих бывших российских полицейских осудили за злоупотребление полномочиями

В Челябинской области осудили двоих бывших полицейских за превышение полномочий

В Челябинской области суд приговорил к 1,5 года и одному году лишения свободы соответственно бывших начальника ОМВД России по Каслинскому району и заместителя начальника одного из структурных подразделений отдела полиции за превышение полномочий. Об этом во вторник, 10 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Правоохранители признаны двоих экс-полицейских виновными по части 1 статьи 285 («Злоупотреблении должностными полномочиями») УК РФ и будут отбывать наказание в колонии-поселении.

По данным ведомства, с 2019 по 2020 год фигуранты выплачивали премии сотрудникам отдела, а потом те возвращали им часть суммы. Таким образом осужденные получили более 150 тысяч рублей.

Ранее в подмосковном Видном полицейских обвинили в незаконном хранении наркотиков и хищении вещдоков.