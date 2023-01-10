Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:45, 10 января 2023Силовые структуры

Двоих бывших российских полицейских осудили за злоупотребление полномочиями

В Челябинской области осудили двоих бывших полицейских за превышение полномочий

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Челябинской области суд приговорил к 1,5 года и одному году лишения свободы соответственно бывших начальника ОМВД России по Каслинскому району и заместителя начальника одного из структурных подразделений отдела полиции за превышение полномочий. Об этом во вторник, 10 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Правоохранители признаны двоих экс-полицейских виновными по части 1 статьи 285 («Злоупотреблении должностными полномочиями») УК РФ и будут отбывать наказание в колонии-поселении.

По данным ведомства, с 2019 по 2020 год фигуранты выплачивали премии сотрудникам отдела, а потом те возвращали им часть суммы. Таким образом осужденные получили более 150 тысяч рублей.

Ранее в подмосковном Видном полицейских обвинили в незаконном хранении наркотиков и хищении вещдоков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Стало известно об отходе командиров рот и батальонов ВСУ из Соледара
Россиянам рассказали о порядке возмещения ущерба после падения на льду
Вдовец создал копию покойной жены из силикона и поселил ее у себя дома
Блогерша переодела мать в свою одежду и восхитила зрителей
Двоих бывших российских полицейских осудили за злоупотребление полномочиями
В Казахстане произошел взрыв газа в многоэтажном доме
В СПЧ озаботились отправкой на фронт недолеченных после ранений солдат
Швеция увидела российскую угрозу для телекоммуникаций и электросетей
На Украине родились Джавелина и Искандер
Дочь пилота самолета раскрыла полученные благодаря отцу привилегии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.