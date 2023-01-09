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07:31, 9 января 2023Силовые структуры

Российских полицейских обвинили в незаконном хранении наркотиков

«Ъ»: в Видном полицейских обвиняют в незаконном хранении наркотиков и хищении вещдоков

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

В подмосковном Видном местных наркополицейских обвиняют в хищении вещественных доказательств и незаконном хранении наркотиков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их информации, сейчас в можайском СИЗО-4 содержатся не менее десятка обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Некоторые из фигурантов уже осуждены, но еще не этапированы в колонии, уголовные дела в отношении других сейчас рассматриваются городским судом Видного.

Наркоманы покупали в даркнете для личного употребления дозы веществ. После того как в условленном месте они забирали закладку, появлялись сотрудники базирующегося в Видном отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ленинскому городскому округу. При личном обыске или дома у задержанных находили уже не один грамм купленного в даркнете наркотика, а от нескольких десятков граммов до полукилограмма, что грозило наказанием вплоть до 20 лет лишения свободы.

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В приговорах практически всех осужденных полицейских говорится, что обнаруженные у них крупные партии наркотиков они приобретали «в не установленном следствием месте, при не установленных следствием обстоятельствах, через не установленный следствием интернет-портал, с целью последующего незаконного сбыта, у не установленного следствием лица».

При этом задерживали наркоманов в последнее время, как правило, одни и те же оперативники — Виталий Уткин, Алексей Ломоносов и Кирилл Милехин, а также стажер Александр Гладков. Задержанные ими рассказывали, что сначала их возили на машине по городу, обещая отпустить, если родственники соберут деньги.

Ранее сообщалось, что в Омской области 11 россиян предстанут перед судом по обвинению в незаконном сбыте наркотических средств. Все обвиняемые выполняли работу для известного среди наркопотребителей интернет-магазина. Они занимались межрегиональными перевозками крупных партий синтетических наркотиков и распространением оптом и в розницу с помощью тайников-закладок.

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Марина Совина
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