Россиянам рассказали о ценах на жилье в 2023 году

Аналитик Аверс: на стоимость «квадрата» в 2023 году повлияет инфляция

На стоимость квадратного метра в 2023 году повлияют инфляция, доступность стройматериалов и ставки по ипотеке. О ценах на жилье в наступившем году россиянам рассказала основатель агентства «Тренд Хаус» Ксения Аверс, передают «Известия».

«Во-первых, инфляция. Банк России прогнозирует, что в 2023-м она снизится до пяти-семи процентов. К слову, в декабре она была на уровне 12,65 процента. То есть цены продолжат расти, просто медленнее. Это касается и цен на недвижимость», — пояснила Аверс. Она добавила, что инвестиции в недвижимость — проверенный способ сохранить и приумножить свои сбережения.

По словам аналитика, на доступность стройматериалов повлияли санкции, осложнившие поставки из-за границы и увеличившие стоимость товаров. Кроме того, появились проблемы с логистикой. Аверс отметила, что девелоперы не захотят продавать недвижимость в убыток, поэтому ожидать значительного падения цен на новостройки не стоит.

В конце декабря 2022-го эксперты предсказали стоимость нового жилья в 2023 году. Согласно их прогнозам, цены на новостройки продолжат расти в цене в регионах России, в то время как на столичном рынке вероятна стагнация.