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22:19, 10 января 2023Мир

Посольство России прокомментировало слова посла США в Венгрии в адрес Путина

Посольство России прокомментировало слова посла США в Будапеште Прессмана в адрес Путина

Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press

Посольство России в Венгрии прокомментировало слова посла США в Будапеште Дэвида Прессмана в адрес российского президента Владимира Путина в Telegram.

Дипломаты назвали слова Прессмана «возмутительным нарушением основ дипломатического протокола и практики» и подчеркнули, что его полномочия ограничиваются сферой двусторонних отношений Венгрии и США. «Для того чтобы восполнить дефицит профессионализма в области дипломатии, можно ознакомиться с известной книгой "патриарха" американской внешней политики Генри Киссинджера, которая так и называется — "Дипломатия"», — посоветовали там, отметив, что ее можно приобрести онлайн.

Ранее Прессмана раскритиковал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, посол США не имеет права «комментировать вопросы венгерской политики» и критиковать его поездку в Москву. Он добавил, что никогда не комментировал визиты госсекретаря США Энтони Блинкена и ждет того же от американского посла.

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Марина Совина
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