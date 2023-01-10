В Совфеде прокомментировали возможные поставки британских танков на Украину

Сенатор Пушков: поставка Британией танков Киеву станет шагом по втягиванию НАТО в конфликт

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал возможные поставки танков Киеву Великобританией. По его мнению, это станет еще одним шагом по втягиванию НАТО в конфликт.

«Весьма вероятно, что именно Британия со свойственной ей агрессивностью первой поставит танки Украине. Это стало бы еще одним шагом по втягиванию НАТО в военный конфликт», — подчеркнул сенатор.

Ранее стало известно, что власти Великобритании рассматривают возможность отправить на Украину партию Challenger 2 — основных боевых танков сухопутных войск страны. Дискуссия на эту тему ведется уже несколько недель, однако окончательное решение еще не принято.

