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07:44, 10 января 2023Россия

Минобороны России показало пуск ракеты «Искандера» по объекту ВСУ

Минобороны показало кадры пуска ракеты «Искандера» по объекту военной инфраструктуры ВСУ

Минобороны России показало кадры пуска ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» по объекту военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале военного ведомства.

На кадрах показан выезд «Искандера» на стартовую позицию через лесистые участки и размытые поля. На видеозаписи видно, как замаскирован оперативно-тактический комплекс.

Как уточнили в Минобороны, под объектом военной инфраструктуры может подразумеваться подземный бункер, командный пункт, аэродром или склад техники и боеприпасов. В военном ведомстве подчеркнули, что цели ВСУ могут располагаться за сотни километров от стартовых позиций «Искандеров».

Ранее министерство опубликовало кадры уничтожения украинской бронетехники и опорных пунктов высокоточными припасами нового поколения. В ведомстве при этом не уточнили, какие именно снаряды применялись для удара по объектам противника.

Анастасия Шейкина
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