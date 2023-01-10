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17:08, 10 января 2023Среда обитания

Путину раскрыли причины роста цен на стройматериалы

Руководитель ФАС Шаскольский раскрыл президенту Путину причины роста цен на стройматериалы

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Рост цен на строительные материалы в России был связан с действиями хозяйствующих субъектов. Причины подобной динамики в разговоре с президентом Владимиром Путиным раскрыл руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. Об этом говорится на сайте Кремля.

Шаскольский заявил, что контроль в области ценообразования на значимые товары имеет приоритетное значение. По его словам, зафиксированный рост цен вызвали не только рыночные условия, но и действия субъектов, которые ориентировались на экспортную альтернативу.

«Мы провели ряд расследований, возбудили дела в отношении металлургов, в отношении производителей материалов из древесины, газобетона, стекла. Расследования продолжаются. Можно сказать, что в том числе и поэтому идет снижение цен на ряд строительных материалов», — заявил руководитель ФАС.

Ранее Росстат сообщил, что в ноябре 2022 года в России почти на один процент подешевели стройматериалы. В указанный период строительные материалы подешевели на 0,7 процента. В частности, плиты древесно-стружечные и ориентированно-стружечные стали стоить на 2,4 процента меньше.

Нина Ташевская
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