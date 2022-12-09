Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:02, 9 декабря 2022Среда обитания

В России подешевел один тип товаров

Росстат: строительные материалы в России в ноябре подешевели на 0,7 процента
СюжетСтоимость строительных материалов:

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В ноябре 2022 года в России почти на один процент подешевели стройматериалы. О снижении стоимости на этот тип товаров сообщает Росстат.

В указанный период строительные материалы подешевели на 0,7 процента. В частности, плиты древесно-стружечные и ориентированно-стружечные стали стоить на 2,4 процента меньше, доски обрезные — на 1,6 процента, а металлочерепица — на 0,9 процента.

Однако на некоторые товары цены повысились. Стекло оконное подорожало на 0,6 процента, а цемент тарированный — на 0,5 процента. В среднем по стране с начала 2022 года стоимость стройматериалов повысилась на 4,1 процента.

Ранее аналитики Московского кредитного банка (МКБ) пришли к выводу, что в 2022 году россияне стали больше тратить на ремонт — объем расходов на соответствующие категории товаров и оплату работы бригад специалистов вырос почти на треть (на 28 процентов) за неполные 11 месяцев.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Названа причина отказа премьера Индии от встречи с Путиным
Бывший «ангел» Victoria's Secret избавилась от пентхауса в США
В МИД заявили о попытке США склонить российских дипломатов к предательству
Принц Гарри запретил Меган Маркл быть милой и улыбаться
Запашный раскрыл последствия нападения тигра
Двоих росгвардейцев осудят за хищение более четырех миллионов рублей
Автор популярного YouTube-шоу рассказал о самом неудачном интервью
Сборная Хорватии стала первым полуфиналистом чемпионата мира
Известный комик купил дом с кинотеатром
Группа российских дипломатов покинет США в начале января
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.