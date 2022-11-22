МКБ: траты россиян на ремонт выросли почти на треть в 2022 году

В 2022 году россияне стали больше тратить на ремонт — объем расходов на соответствующие категории товаров и оплату работы бригад специалистов вырос почти на треть (на 28 процентов) за неполные 11 месяцев. К такому выводу пришли аналитики Московского кредитного банка (МКБ) в своем исследовании, пишет РИА Новости.

Специалисты проанализировали траты более 850 тысяч клиентов с января по начало ноября 2022 года и сравнили их с аналогичным периодом в 2021-м. В банке отметили, что россияне стали чаще посещать строительные магазины и пользоваться услугами ремонтников — число операций по картам клиентов МКБ в этих категориях выросло на 60 процентов, уточнили эксперты.

«Общий объем трат при этом вырос на 28 процентов. А средний чек, наоборот, снизился на 25 процентов. По мнению банка, россияне стали чаще выбирать товары и материалы отечественного производства, а также стран СНГ, средняя стоимость которых ниже европейских аналогов», — пояснили аналитики.

Пик по объему трат и числу операций пришелся на март и июль — тогда россияне, вероятно, стремились запастить необходимыми материалами перед ремонтными работами, которые часто начинают проводить в весенне-летний сезон. В прошлом году, по данным МКБ, пик спроса на строительные материалы пришелся на июль-август.

Специалисты отметили, что число покупок в магазинах, где продают краску, обои и изделия из стекла, с января по начало ноября выросло более чем в 3,4 раза относительно аналогичного периода в 2021 году. Общий объем трат на данные категории товаров вырос на 29 процентов. Количество сделок в торговых точках, которые занимаются продажей стройматериалов, выросло на 65 процентов, а объем операций по картам клиентов в этих категориях — на 45%.

Общее число покупок в специализированных магазинах, торгующих товарами для ремонта, дома и декора, с января по середину ноября этого года выросло на 58 процентов, а расходы на указанные категории товаров также продемонстрировали положительную динамику и увеличились на 31 процент, добавили специалисты.