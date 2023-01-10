В Латвии предложили приостановить действие закона о репатриации из-за россиян

Министерство внутренних дел Латвии предложило приостановить действие закона о репатриации

Министерство внутренних дел Латвии предложило правительству приостановить действие закона о репатриации, который позволял россиянам с латышскими и ливскими корнями перебираться в республику. Об этом сообщает Delfi.

Власти Латвии заметили повышение интереса среди граждан России к переезду в страну — россияне все чаще стали запрашивать статус репатрианта, который позволяет получить постоянный вид на жительство.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич утверждает, что среди потенциальных репатриантов есть люди, которые давно не поддерживают никаких связей со страной или живущими в ней родственниками. По его мнению, они хотят не жить в Латвии, а иметь возможность свободно передвигаться по странам Шенгенского договора.

В правительстве допускают, что возможность въезда в Латвию для людей латышского или ливского происхождения может быть закреплена в законе «Об иммиграции». Тогда репатрианты смогут получить временный вид на жительство сроком на пять лет. По истечении этого периода они должны будут доказать свой переезд в Латвию, а также сдать экзамен на знание латышского на уровне А2 — тогда они смогут получить постоянный вид на жительство.

Ранее Ринкевич заявил, что разгром России в конфликте с Украиной находится в сфере интересов Латвии.