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15:46, 10 января 2023Бывший СССР

Глава МИД Латвии назвал разгром России интересом страны

Глава МИД Латвии Ринкевич заявил, что разгром России находится в сфере интересов страны
Эдгар Ринкевич

Эдгар Ринкевич. Фото: Estonian Foreign Ministry / Wikimedia

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич представил кабмину прибалтийской республики доклад о проделанной работе и деятельности во внешней политике государства и в вопросах Европейского союза, передает новостной портал Delfi. В нем он указал, что разгром России — в интересах Латвии.

«Россия не скрывает, что рассматривает этот конфликт не только как конфликт с Украиной, но и как конфликт с Западом в целом», — написал Ринкевич в вводной части доклада. В этих обстоятельствах обеспечение независимости и безопасности страны остаются главными целями Риги во внешней политике. «Разгром России — в интересах Латвии», — подытоживает глава МИД республики.

Накануне министр обороны Латвии Инару Мурниеце допустила, что на Украину отправят переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и дроны.

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Василий Мека
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