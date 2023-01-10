Раскрыта «страшная правда» о безопасности сейфов в номерах отелей

TikTok-блогерша Альварес: не стоит доверять сейфам в отелях, поскольку их легко взломать

Блогерша Даниэла Альварес назвала вескую причину отказаться от использования сейфов в номерах отелей, раскрыв «страшную правду» об их безопасности. Об этом она рассказала на видео в TikTok, на которое обратил внимание британский таблоид The Sun.

По словам девушки, не стоит доверять сейфам в гостиничных номерах, поскольку их легко взломать. На кадрах тиктокерше помогает ее молодой человек, показывая способ открыть дверь сейфа.

Парень дважды нажимает на кнопку «замок», сбрасывая установленный ранее код, вводит шесть нулей и меняет код безопасности на новый. «Держу пари, что это сработает с 99 процентами всех гостиничных сейфов в мире», — добавил он.

Видео удивило пользователей сети, о чем они принялись писать в комментариях под публикацией. «Значит, этот сейф не такой уж и безопасный», «Я могу подтвердить это. Я работал четыре года в отелях администратором», «Теперь мы больше никогда не будем пользоваться сейфом в гостинице... Хозяева отеля, поставьте вместо него другой мини-бар», — высказались они.

Ранее в январе двое отдыхающих в Таиланде российских туристов подали жалобу в полицию после того, как у них украли сотни тысяч рублей из сейфа в отеле. В сейфе гостиничного номера у них хранилось примерно 19 тысяч долларов наличными, при этом исчезло только 4 тысячи.