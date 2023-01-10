У отдыхающих в Таиланде россиян украли сотни тысяч рублей из сейфа в отеле

The Thaiger: у отдыхающих в Паттайе россиян похитили из сейфа в отеле 350 тысяч рублей

Двое отдыхающих в Таиланде российских туристов подали жалобу в полицию после того, как у них украли сотни тысяч рублей из сейфа в отеле. Об этом пишет The Thaiger.

Россияне Наталина Чернова и Олег Гипке сообщили, что 7 января отправились на прогулку по популярному курортному городу Паттайя. Вернувшись в отель, туристы обнаружили, что часть их денег была похищена.

Путешественница сообщила, что в сейфе гостиничного номера у нее хранилось примерно 19 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей) наличными, при этом исчезло только 4000 долларов (около 280 тысяч рублей).

Тем временем у туриста в сейфе находилось 5000 долларов наличными (около 350 тысяч рублей), а пропала только тысяча долларов (около 70 тысяч рублей). В общей сложности у россиян похитили 350 тысяч рублей.

По данным издания, поиски украденных денег осложняет тот факт, что похититель не оставил следов, а все камеры видеонаблюдения в отеле сломаны. Более того, в ходе допроса работники гостиницы единогласно заявили, что доступ в номера имеют только горничные. При этом каждая из них настаивала на своей невиновности.

Представители местной полиции заявили, что этот инцидент может нанести серьезный урон репутации Паттайи. Правоохранители также пообещали россиянам, что они соберут доказательства и как можно скорее арестуют преступников.

Ранее в декабре российская туристка побывала на Бали и раскрыла распространенную схему обмана приезжих в обменниках. По словам россиянки, в популярных у туристов деревнях, таких как Кута и Чангу, отдыхающие рискуют потерять свои деньги. Девушка рассказала, что и сама попалась на «наглую» уловку местных, когда отправилась в пункт обмена валют.