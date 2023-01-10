Осужденной в Белоруссии россиянке Сапеге отказали в помиловании

Отчим осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги сообщил, что ей отказали в помиловании

Осужденной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании. Об этом сообщил ее отчим Сергей Дудич, пишет РИА Новости.

«Комиссия (по вопросам помилования при президенте Белоруссии — прим. «Ленты.ру») рассмотрела прошение и отказала», — заявил Дудич.

Информацию об этом Telegram-каналу «Медиазона.Беларусь» также подтвердил адвокат Сапеги Антон Гашинский. Отмечается, что в сентябре он говорил о том, что россиянка успешно прошла первый этап процедуры.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Девушка на камеру призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковала личные данные белорусских силовиков. Суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы.

В июне 2022 года она попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании.