Осужденная в Белоруссии россиянка Сапега попросила Лукашенко о помиловании

Осужденная в Белоруссии россиянка Сапега попросила о помиловании президента Лукашенко

Россиянка Софья Сапега, приговоренная в Белоруссии к шести годам лишения свободы, попросила президента республики Александра Лукашенко помиловать ее. Об этом сообщает BBC.

Ходатайство о помиловании, по словам адвоката девушки Антона Гашинского, было передано в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле 22 июня. В нем осужденная просит президента заменить ее наказание на более мягкий вариант.

«Я лишь хочу быть рядом со своей семьей… Я хочу свободно дышать…» Софья Сапега

Она также объяснила мотив своего преступления. По словам Сапеги, она нарушила закон по «молодости и глупости», а также «попала под влияние деструктивно настроенной группы людей». Сейчас она полностью раскаивается в своих действиях. Сапега также напомнила, что еще в прошлом году записала видеообращение, в котором заявляла о «недопустимости совершения противоправных действий».

Приговор

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолет, на котором они летели в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске, оба были задержаны оперативной группой Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии.

Вскоре девушка призналась на камеру, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. Сначала девушку поместили в СИЗО на Окрестина, но 25 июня стало известно, что суд принял решение отпустить ее под домашний арест.

В декабре 2021 года ей предъявили окончательное обвинение по ряду статей. В частности, ей вменили разжигание социальной вражды и розни, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов и совершение преступлений против информационной безопасности.

6 мая 2022 года Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима.

Просьбы о помиловании

В декабре 2021 году Сапега, еще находясь под домашним арестом, написала первое прошение о помиловании на имя президента Лукашенко. О помиловании девушки также неоднократно просила ее семья.

«Мы уже неоднократно обращались, жена писала и президенту Республики Беларусь, и президенту [России Владимиру] Путину. Родной отец видеообращение делал к [Александру] Лукашенко о помиловании. Пока это не дало того эффекта, которого хотелось бы. Руки мы опускать не будем, конечно. Все, что надо, мы будем делать. Будем писать», — рассказал отчим Сапеги Сергей Дудич.

Родные девушки также обращались в российское консульство с просьбой об экстрадиции девушки в Россию.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает возможным передать России Сапегу, отметив, что ему «жалко девчонку».

Адвокат россиянки уверен, что она имеет достаточно высокие шансы на помилование. Справедливым помилование девушки считают и в России.

«Я думаю, что такие шансы вполне есть. В этом случае Софья будет депортирована на родину, в страну гражданства, то есть Россию, и если это будет помилование, то никаких дальнейших взаимодействий с правоохранительной системой России ей предпринимать уже не придется — это не процедура трансфера или перевода заключенного для отбытия наказания, поэтому на этом, в общем-то, ее история будет закрыта», — заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.