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Адвокат Сапеги оценил ее шансы на помилование

Адвокат Софьи Сапеги Гашинский заявил о ее достаточно высоких шансах на помилование
Софья Сапега

Софья Сапега. Фото: Leonid Scheglov / BelTA / Reuters

Осужденная в Белоруссии на шесть лет лишения свободы россиянка Софья Сапега имеет достаточно высокие шансы на помилование. Об этом заявил ее адвокат Антон Гашинский, сообщает Telegram-канал портала News.ru.

Он оценил шансы Сапеги на помилование и отметил, что она пока не обращалась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко по этому вопросу.

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«В любом случае мы будем подавать на помилование президенту Белоруссии, и далее президент уже будет принимать решение. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в самом начале говорил, что есть два варианта развития событий. Нам предпочтительнее помилование», — добавил Гашинский.

Ранее Лукашенко заявил, что считает возможным передать Сапегу России. «Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать... Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они [пусть] что хотят там делают. Думаю, для нее наука большая», — отметил глава республики.

6 мая Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Софью Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее обвинили в публикации в Telegram-канале данных белорусских силовиков, участвовавших в подавлении протестов в 2020 году. Девушку также обязали выплатить 65,76 тысячи долларов в пользу потерпевших и 2,9 тысячи долларов в качестве пошлины в бюджет государства.

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Георгий Нестеров
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Адвокат Сапеги оценил ее шансы на помилование
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