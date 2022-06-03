Лукашенко высказался о возможности передачи Сапеги России

Президент Лукашенко счел возможным передать России осужденную Сапегу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко счел возможным передачу России осужденной на шесть лет Софьи Сапеги, заявив, что ему «жалко девчонку». Его слова приводит БЕЛТА.

«Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать... Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая», — высказался белорусский лидер.

Ранее родные Сапеги заявили, что будут добиваться ее помилования. Ее отчим Дудич пояснил, что для помилования нужно отбыть в белорусской колонии не менее полугода и получить положительные характеристики от администрации.

6 мая Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Она также должна будет выплатить 65,76 тысячи долларов в пользу потерпевших и 2,9 тысячи долларов в качестве пошлины в доход государства.

Россиянка обвиняется в том, что она вела Telegram-канал, в котором публиковались данные белорусских силовиков, участвовавших в подавлении протестов в 2020 году. Девушку задержали 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.