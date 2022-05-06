Россиянке Сапеге вынесли приговор в Белоруссии

Россиянка Софья Сапега получила шесть лет колонии в Белоруссии

Гродненский областной суд Белоруссии приговорил задержанную в Минске россиянку Софью Сапегу к шести годам колонии. Об этом сообщает «Spuntik Беларусь».

Сразу после вынесения приговора девушку взяли под стражу. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Планирует ли защита обжаловать приговор, пока неизвестно.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета компании Ryanair.

Вскоре призналась под камеру, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. Девушку обвинили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

В декабре 2021 года Сапега попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании. Приговор российской гражданке огласят в открытом режиме.