Родные Сапеги решили добиваться ее помилования

Родные осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги решили добиваться ее помилования

Родные осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги решили добиваться ее помилования. Об этом РИА Новости рассказал отчим девушки Сергей Дудич.

«Конечно, будем подавать на помилование», — сказал Дудич.

Семья Сапеги рассчитывает, что ее помилуют в Белоруссии, поэтому пока не рассматривают возможность перевода ее в Россию для отбытия наказания.

Он пояснил, что для помилования нужно отбыть в белорусской колонии не менее полугода и получить положительные характеристики от администрации. Необходимо также выплатить пошлины и компенсации пострадавшим. По словам Дудича, эта «сумма пока неподъемная».

У семьи пока нет информации о переводе Сапеги в колонию. «На вчерашний день она была еще [закреплена] за гродненской тюрьмой», — добавил отчим россиянки.

6 мая Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Ее обвинили в том, что она вела Telegram-канал, в котором публиковались данные белорусских силовиков, участвовавших в подавлении протестов в 2020 году.