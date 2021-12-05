Семья попросила помиловать арестованную в Белоруссии россиянку Сапегу

Семья арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги надеется на ее помилование и неоднократно просила об этом власти республики. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил отчим девушки Сергей Дудич.

«Мы уже неоднократно обращались, жена писала и президенту Республики Беларусь, и президенту Путину. Родной отец видеообращение делал к Лукашенко о помиловании. Пока это не дало того эффекта, которого хотелось бы. Руки мы опускать не будем, конечно. Все, что надо, мы будем делать. Будем писать», — сказал Дудич.

Он добавил, что последний раз виделся с падчерицей в августе 2021 года, когда та содержалась под домашним арестом в Минске. При этом, по словам отчима Сапеги, россиянка заключила досудебную сделку со следствием, которая должна была смягчить ее возможное наказание.

«Наши адвокаты нам ничего не комментируют. Сложно понять, учитывая то, что у Софьи было досудебное соглашение, сделка со следствием, которая предусматривала если не минимальный срок, то отсутствие наказания. Со слов консула, который видел ее в пятницу, Соня просто этим обвинением подавлена», — добавил Дудич.

Ранее стало известно, что Следственный комитет Белоруссии предъявил Сапеге обвинение по статье о разжигании ненависти, ей грозит шесть лет тюрьмы. При этом после приговора девушку могут экстрадировать в Россию. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что российский МИД следит за развитием ситуации.

Софья Сапега и создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич были пассажирами рейса Ryanair Афины — Вильнюс, который 23 мая 2021 года экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. При проверке документов Протасевича задержали, против него было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая «организацию массовых беспорядков», ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана и Сапега, которая на камеру призналась, что якобы вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.