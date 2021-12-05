Захарова прокомментировала обвинения осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с осужденной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как отметила представитель ведомства, вопрос с обвинением россиянки Софьи Сапеги по статье о разжигании ненависти, по которому девушке грозит шесть лет тюрьмы, находится в повестке российского МИД. «Да, как все случаи арестованных за рубежом российских граждан», — такой ответ дала Захарова радиостанции.

5 декабря стало известно о том, что Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинение россиянке Софье Сапеге по статье о разжигании ненависти — девушку признали виновной в администрировании признанного в стране экстремистским Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов. По словам адвоката Антона Гашинского, осужденную смогут экстрадировать в Россию после приговора суда.

Сапега была задержана 23 мая вместе с Романом Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс. На камеру она призналась, что якобы вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. Позже Протасевич в интервью RT рассказал, что София не вкладывала в свои действия какой-либо идеологической подоплеки. 25 июня стало известно, что суд принял решение смягчить меру пресечения задержанным и отпустил их под домашний арест.