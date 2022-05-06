Семья Софьи Сапеги обратилась в консульство за помощью в экстрадиции

Семья осужденной в Белоруссии Сапеги работает с консульством над ее экстрадицией в Россию

Семья россиянки Софьи Сапеги, которую приговорили в Белоруссии к шести годам лишения свободы, обратилась в консульство с просьбой об экстрадиции девушки в Россию. Об этом RT сообщил отчим россиянки Сергей Дудич.

По его словам, процедура экстрадиции может затянуться, так как неясно, согласятся ли на такие условия в Белоруссии и в России. «Это еще и вопрос времени, далекой перспективы», — посетовал Дудич. Он признался, что близкие Сапеги не ожидали такого приговора, и не исключил, что будет снова просить помощи у российских властей. Защита будет решать вопрос с обжалованием приговора.

В пятницу, 6 мая, Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Софью Сапегу к шести годам лишения свободы. Она обвинялась в том, что вела Telegram-канал с данными белорусских силовиков, участвовавших в подавлении протестов 2020-го года. Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета компании Ryanair.

Член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Винокурова назвала такое решение суда безумным и заявила, что она и ее коллеги сделают все возможное для защиты Сапеги. В Кремле от комментариев по приговору отказались, аргументировав это тем, что не хотели бы вмешиваться в дела такой дружественной России страны как Белоруссия.