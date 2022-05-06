Близкие Софьи Сапеги отреагировали на приговор белорусского суда

Отчим россиянки Сапеги заявил, что защита будет решать вопрос с обжалованием приговора

Сергей Дудич, отчим россиянки Софьи Сапеги, которую суд в Белоруссии приговорил к шести годам колонии, заявил, что защита будет решать вопрос с обжалованием приговора. Его цитирует Telegram-канал «Подъем».

По словам Дудича, близкие Сапеги совсем не ожидали подобного приговора. «Пока мы в таком режиме ожидания будем. У нас есть 10 дней на обжалование, подумаем, что и как», — заявил он. Отчим россиянки также не исключил, что будет снова просить помощи у российских властей.

На приговор суда также отреагировала мать Сапеги Анна Дудич. «Мне комментировать тут абсолютно нечего, это все без комментариев. Если вы имеете ребенка, то, я думаю, вы должны меня понять. Наши действия тоже пока не определены, мы не знаем, что будем делать дальше. Пока мы только вышли из суда. Как мы поняли в суде, приговор можно обжаловать в течение десяти дней», — рассказала она телеканалу RTVI.

Мать девушки также отметила, что никакого общения у Сапеги с семьей нет, в последний раз они контактировали в октябре 2021 года. «Ни писем, ничего, никакого общения. Максимум, мы видели ее на суде 28 марта и сегодня», — добавила женщина.

6 мая Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Софью Сапегу к шести годам колонии.

Девушку задержали 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после того, как самолет авиакомпании Ryanair, на котором они летели, экстренно приземлился в Минске.

Сапеге вменили разжигание социальной вражды, организацию насилия или угроз насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, а также умышленный незаконный сбор и распространение информации о частной жизни другого лица без его согласия.