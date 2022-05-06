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В СПЧ отреагировали на приговор россиянке Сапеге в Белоруссии

Член СПЧ Винокурова назвала безумным вынесенный судом Белоруссии приговор Софье Сапеге

Фото: Vadzim Yakubionak / BelTA / Reuters

Приговоренная к 6 годам колонии по решению Гродненского областного суда Белоруссии россиянка Софья Сапега попала в большую беду, заявила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Винокурова.

Она назвала такой приговор безумным. Член СПЧ заверила, что вместе с коллегами приложит все усилия для защиты Сапеги.

По мнению Винокуровой, помогать россиянам, находящимся в сложном положении за рубежом, следует независимо от их политических взглядов.

Накануне Гродненский областной суд Белоруссии приговорил задержанную в Минске россиянку Софью Сапегу к шести годам колонии.

Сразу после вынесения приговора девушку взяли под стражу. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Планирует ли защита обжаловать приговор, пока неизвестно.

Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета компании Ryanair.

Вскоре она призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. Велась видеозапись признания. Девушку обвинили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

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Анна Щербакова
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