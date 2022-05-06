В СПЧ отреагировали на приговор россиянке Сапеге в Белоруссии
Приговоренная к 6 годам колонии по решению Гродненского областного суда Белоруссии россиянка Софья Сапега попала в большую беду, заявила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Винокурова.
Она назвала такой приговор безумным. Член СПЧ заверила, что вместе с коллегами приложит все усилия для защиты Сапеги.
По мнению Винокуровой, помогать россиянам, находящимся в сложном положении за рубежом, следует независимо от их политических взглядов.
Накануне Гродненский областной суд Белоруссии приговорил задержанную в Минске россиянку Софью Сапегу к шести годам колонии.
Сразу после вынесения приговора девушку взяли под стражу. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Планирует ли защита обжаловать приговор, пока неизвестно.
Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета компании Ryanair.
Вскоре она призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. Велась видеозапись признания. Девушку обвинили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.