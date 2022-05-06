Кремль отреагировал на приговор россиянке Сапеге в Белоруссии

Песков заявил, что в Кремле не комментируют приговор белорусского суда россиянке Сапеге

Кремль не планирует комментировать приговор россиянке Софье Сапеге, осужденной на шесть лет решением белорусского суда. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что в Кремле не любят, когда за рубежом проявляют активную реакцию на решения российского суда, поэтому не хотели бы вмешиваться в дела такой дружественной России страны как Белоруссия.

Песков подчеркнул, что это не значит, что приговор Сапеге останется без внимания российских властей. По его словам, этим будут заниматься в дипломатическом корпусе, где сделают все возможное для защиты ее законных интересов.

Ранее на приговор россиянке отреагировала член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Винокурова. Она назвала такое решение суда безумным и заявила, что она и ее коллеги сделают все возможное для защиты Сапеги.

В пятницу, 6 мая, Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Софью Сапегу к 6 годам лишения свободы. Она обвинялась в том, что вела Telegram-канал с данными белорусских силовиков, участвовавших в подавлении протестов 2020-го года.

