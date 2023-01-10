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10:00, 10 января 2023Из жизни

Человек-сатана сшил пальцы и превратил руку в коготь

The Mirror: татуировщик из Бразилии сшил два пальца на руке и превратил ее в коготь

Кадр: CGTN America / YouTube

Татуировщик из бразильского штата Сан-Паулу Микель Фаро ду Прадо сшил два пальца на руке, чтобы превратить руку в коготь. Об этом сообщает The Mirror.

Прадо, известный в сети как Человек-сатана, сделал множество пластических операций, мечтая попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчина удалил себе ушные раковины, безымянные пальцы на руках и кончик носа. Кроме того, он покрыл все тело татуировками, вживил четыре рога, вставил несколько стальных пластин под кожу на лбу и серебряные клыки в рот.

В 2022 году Прадо решил сшить средний и указательный пальцы на одной руке. Перед операцией татуировщик самостоятельно заклеил пальцы скотчем, чтобы привыкнуть к своему новому «когтю». «Мне очень хотелось поэкспериментировать со своей рукой. Это было нечто такое, чего я еще не делал, поэтому у меня было много ожиданий. Мне очень понравился результат», — рассказывает он.

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Недавно Прадо принял участие в телевизионной программе в Италии, чтобы побороться за место в Книге рекордов Гиннесса и стать человеком с наибольшим количеством модификаций головы в мире. «Это всего лишь телешоу, но оно может открыть двери. Быть там — означает реализовывать мой проект», — говорит татуировщик.

Ранее сообщалось, что 32-летняя Анайя Петерсон из Великобритании сделала татуировки на глазных яблоках и едва не лишилась зрения. Женщина решила изменить цвет белков глаза и сперва сделала тату на одном глазном яблоке.

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Алиса Удовик
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