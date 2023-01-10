Девушка лишилась всех сбережений из-за одной СМС

Жительница Австралии стала жертвой мошенников и лишилась почти двух миллионов рублей

Жительница города Албани, Австралия, вмиг лишилась всех сбережений из-за одной СМС. О том, как девушка стала жертвой мошенников и потеряла 36,5 тысячи австралийских долларов (почти два миллиона рублей), пишет News.com.au.

18-летняя Аврора Казилли начала работать в 14 лет, чтобы накопить деньги на покупку дома. Некоторое время она работала в трех местах одновременно, чтобы откладывать побольше. Упорство и трудолюбие девушки принесли результаты: она накопила почти 37 тысяч австралийских долларов.

Однако все старания Казилли пошли прахом после того, как она получила СМС якобы от представителя банка, в котором у нее был открыт сберегательный счет. В тексте говорилось, что с ее счета пытаются снять деньги и, чтобы отменить операцию, ей надо было позвонить по указанному номеру.

Не успев опомниться, испуганная девушка сразу же совершила звонок. Ей пришлось в течение часа дожидаться ответа оператора. По словам Казилли, им оказался мужчина с британским акцентом, который не вызывал подозрений и говорил четко и по делу. Чтобы сохранить ее деньги, он предложил перевести всю сумму на резервный счет, который открыл для нее. Когда Казилли подтвердила операцию, мужчина повесил трубку.

Затем девушка проверила счет и осознала, что все ее сбережения перевели в другой банк. Она сразу же позвонила туда, но операция уже была совершена, и отменить ее не смогли. Так Казилли лишилась всех своих накоплений. «Пока мои подруги ходили по магазинам и покупали красивые вещи, косметику и одежду, я экономила. Я копила на свое будущее. Теперь у меня ничего нет. Мне придется начинать все сначала», — сокрушалась она.

Теперь Казилли помогает ее партнер 21-летний Мэтью. Мужчина покрывает их расходы на совместное проживание.

Ранее сообщалось, что 66-летняя жительница английского города Лестер Джоанн Вуд обманом выманила у соседей 15 тысяч фунтов стерлингов, притворившись больной раком. В течение 18 месяцев мошенница входила в доверие к соседям и одалживала у них деньги.