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10:17, 26 декабря 2022Из жизни

Женщина притворилась больной раком и выманила у соседей миллион рублей

В Великобритании мошенница притворилась больной раком и выманила у соседей миллион рублей

Фото: Shutterstock

66-летняя жительница английского города Лестер Джоанн Вуд обманом выманила у соседей 15 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей), притворившись больной раком. Об этом сообщает Metro.

В течение 18 месяцев мошенница входила в доверие к соседям и одалживала у них деньги. Когда приходило время возвращать долг, у нее всегда находились отговорки: то смерть матери, то проблемы с ее ресторанным бизнесом. Женщине верили и даже предлагали ей дополнительную помощь: например, сосед регулярно выгуливал ее собак, будучи уверенным, что она больна.

Последней жертвой Вуд стала ее арендодатель. Мошенница перестала платить за квартиру и присвоила деньги, предназначенные для ремонта. Затем она заявила, что больна COVID-19, сменила замки, а через некоторое время попыталась скрыться. После этого ею заинтересовалась полиция. Женщину удалось найти и арестовать.

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В суде адвокат Вуд утверждал, что ее ложь была «частично основана на правде». Он отметил, что у нее действительно был ресторанный бизнес, а ее мать страдала слабоумием и умерла в апреле 2022 года. Тем не менее женщину признали виновной в семи случаях мошенничества и приговорили к лишению свободы на три года.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании познакомилась с мужчиной в интернете и лишилась 80 тысяч фунтов стерлингов (6,7 миллиона рублей). За время общения с ним женщина лишилась мужа, доверия детей и потеряла многих друзей, которые раньше нее осознали, что она связалась с мошенником.

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Алиса Удовик
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