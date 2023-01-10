Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:30, 10 января 2023Забота о себе

Психотерапевт дала несколько советов боящимся взрослеть

Психотерапевт Джи: чтобы не переживать о возрасте, нужно подвести итог своим достижениям

Фото: Anthony Tran / Unsplash

Нужно подвести итог своим достижениям, чтобы не переживать о возрасте накануне 30-летия, заявила психотерапевт Джо Джи. Несколько советов боящимся взрослеть она дала в беседе с Daily Mail.

По словам психотерапевта, особенно свойственно переживать о возрасте женщинам, которые чувствуют социальное давление при наступлении очередной круглой даты. Она призывает пересмотреть важность требований общества. «Отказ от культурного и социального давления в отношении того, где мы "должны быть" к 30 годам, придает сил», — сказала эксперт.

Вместо того чтобы грустить о возрасте с 20 до 30 лет, она попросила вспомнить, что в эти годы приносило удовольствие. «Оглядываясь назад на 20 лет, можно испытать катарсические чувства. Проанализируйте свои сильные стороны, возросшую устойчивость и то, чему вы научились за последнее десятилетие», — порекомендовала Джи.

Материалы по теме:
Психология беспорядка. О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
Психология беспорядка.О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
13 апреля 2022
«Мне становилось все хуже» Из-за редкого синдрома россияне лишаются сил, работы и жилья. Как с ним связан коронавирус?
«Мне становилось все хуже»Из-за редкого синдрома россияне лишаются сил, работы и жилья. Как с ним связан коронавирус?
14 апреля 2022

Собеседница издания посоветовала устроить мысленный диалог между собой в 30 и 20 лет. «Пускай 30-летний вы поговорит с 20-летним с добротой — это поможет принять и полюбить себя», — заключила она.

Ранее психотерапевт Виктор Нурдаев назвал причины зимних проблем со сном. По его словам, из-за дефицита мелатонина сон зимой становится хуже.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Стало известно о получении раскритикованным Кадыровым генералом новой должности
Рита Дакота показала внешность после уменьшения губ
Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали с инсультом
ООН призвала разблокировать коридор до Нагорного Карабаха
В результате поджога архива ФСИН уничтожены 800 дел российских заключенных
Популярный российский ведущий рассказал о полете на «заминированном» самолете
Названы самые выгодные вложения в 2022 году
Психотерапевт дала несколько советов боящимся взрослеть
На Украине вскрыли схему выезда из страны через фиктивные браки
Стало известно о возможной встрече Эрдогана и Асада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.