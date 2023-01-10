Прожорливый тюлень наведался к мужчине и лишил его 250 тысяч рублей

The Mirror: тюлень поселился в озере жителя Англии и съел его рыбу

Житель Англии, владелец рыболовного озера Ник Норт лишился денег из-за прожорливого тюленя, который наведался в его водоем и поселился в нем. Об этом сообщает The Mirror.

Ник арендует озеро на рыболовной базе в городе Рочфорд уже 12 лет подряд. В середине декабря 2022 года он заметил в водоеме тюленя. Млекопитающее стало питаться карпами, лещами и сомами, принадлежащими Норту. Мужчина также заподозрил, что животное убило уток, после того как обнаружил пять мертвых птиц около озера.

По словам Норта, тюлень случайно провалился под лед, но решил остаться в водоеме. По оценкам мужчины, животное лишило его более трех тысяч фунтов стерлингов (254 тысячи рублей), съев десятки рыб. Природоохранные организации предприняли две безуспешные попытки поймать тюленя. «Они сказали, что больше не имеют права ловить животное, если у него нет опасных для жизни травм. То, что тюлень ест мою рыбу, видимо, не является весомой причиной», — посетовал Норт.

Мужчина отметил, что у тюленя есть порезы на голове, хвосте и предположительно слепой глаз, но он не знает, когда и где были получены травмы. «Он, наверное, мог бы выбраться, если бы захотел, но он не уходит. У него бесконечные запасы еды», — утверждает собеседник издания.

В настоящее время природоохранные организации обсуждают дальнейший план действий. «Тюлени способны жить в пресной воде, однако это явно не естественное место обитания для тюленя», — говорят сотрудники компаний.

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