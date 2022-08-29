Морской лев померился силами с собакой и попал на видео

USA Today: собака сыграла в мяч с морским львом

Морской лев на пляже в американском городе Санта-Круз, штат Калифорния сыграл в мяч с собакой и померился с ней силами в умении ловить игрушку на волнах. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание USA Today.

Дейв Нельсон гулял на пляже с лабрадором по кличке Мо и снимал собаку на видео. На сделанной им записи видно, как молодой морской лев с интересом наблюдает из воды за их играми. Собака взволнованно скачет под ногами хозяина в ожидании, когда он бросит мяч в воду.

«Он очень любознательный», — комментирует американец реакцию морского животного. Как только мяч оказывается в воде, между собакой и морским львом начинается гонка. Мо с громким лаем бросается в воду за игрушкой. Собаке удается добраться до мяча первой, и она гордо приносит его хозяину.

Пес продолжал играть с морским львом в течение всей прогулки. «В какой-то момент Мо буквально бросила мяч и они подобрались друг к другу и на секунду столкнулись нос к носу. Это было так мило! Мо обнюхала его и любовно гавкнула, поэтому я решил достать телефон и снять происходящее на видео», — отметил хозяин.

Ранее сообщалось, что морской лев запрыгнул в лодку к кормившим пеликанов мужчинам и съел всю рыбу. После этого он вернулся в море и уплыл.