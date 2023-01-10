На объекты «Восток Ойл» началась доставка грузов по Севморпути

«Роснефть» приступила к зимней навигационной кампании по Северному морскому пути

«Роснефть» приступила к зимней навигационной кампании по Северному морскому пути для доставки грузов на строящиеся объекты флагманского проекта «Восток Ойл». В рамках зимней навигации по Севморпути планируется завезти более 500 тысяч тонн материалов и оборудования в порт г. Дудинки, «Бухту Север» и на производственные базы «Точино», «Караул», «Воронцово», «Таналау» на реке Енисей в Красноярском крае.

Первые морские судна уже прибыли в порт г. Дудинка и «Бухту Север». Там уже идет разгрузка металлоконструкций и трубной продукции для строительства магистрального нефтепровода Ванкор – Пайяха – «Бухта Север». В ходе навигационной кампании на строительные площадки «Восток Ойл» будут также доставлены железобетонные изделия, цемент, технологическое оборудование, опоры, кабельно-проводниковая продукция, запорная арматура, спецтехника и автотранспорт, блок-боксы, фасонные изделия. Все материалы предназначены для строительства первоочередной инфраструктуры проекта - магистрального нефтепровода «Ванкор – Пайяха – «Бухта Север», нефтеперекачивающих станций, нефтеналивного терминала и портовой инфраструктуры «Бухты Север», социально-бытовых объектов, в также разведочного и эксплуатационного бурения на месторождениях «Восток Ойл».

Разгрузка судов на базах «Точино», «Караул», «Воронцово» и «Таналау» будет производиться на ледовых береговых припаях на Енисее, подготовка к строительству которых уже ведется. Также в настоящее время идет подготовка баз МТР для приема грузов. Всего на Таймыре для бесперебойного обеспечения самой масштабной стройки страны «Восток Ойл» будут задействованы 16 новых причалов, возведенных на Енисее.

Доставка грузов осуществляется как по Енисею из Красноярска, Обь-Иртышскому бассейну с Западно-Сибирской группы складов, расположенных в Тобольске, Ямбурге, Лабытнанги, Газ-Сале, так и по Северному морскому пути из Архангельска и Мурманска. Для перевалки грузов дополнительно задействован порт города Дудинки и производственная база «Прилуки» под городом Игарка.

Из портов Мурманска и Архангельска «РН-Ванкор» планирует привлечь восемь морских сухогрузов, ледокольную проводку которых будут обеспечивать 5 ледоколов. Среди них новый атомный ледокол «Урал», уникальная двухосадочная конструкция