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11:54, 10 января 2023Культура

Умер лауреат Пулитцеровской премии поэт Чарльз Симик

На 85-м году жизни скончался лауреат Пулитцеровской премии поэт Чарльз Симик

Фото: Imago stock&people / Globallookpress.com

На 85-м году жизни скончался американский поэт сербского происхождения Чарльз Симик, лауреат Пулитцеровской премии. Об этом сообщает New York Post.

О смерти поэта сообщил исполнительный редактор американского издательства Alfred A. Knopf Дэн Халперн в понедельник, 9 января. Причина смерти Чарльза Симика не раскрывается.

Чарльз Симик родился 9 мая 1938 года в Югославии. В возрасте 16 лет вместе с матерью эмигрировал в США. Через пять лет после переезда он опубликовал свое первое стихотворение в журнале The Chicago Review.

Кроме поэтических произведений Симик писал философские эссе и переводил стихотворения сербских авторов на английский язык.

В 1990 году он стал лауреатом Пулитцеровской премии, а в 2007 году удостоился звания поэта-лауреата США.

8 января стало известно, что скончался российский писатель и автор сценария «Ирония судьбы. Продолжение» Алексей Слаповский. Сценарист умер в возрасте 65 лет.

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Анастасия Астахова
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