Умер автор сценария «Иронии судьбы. Продолжение»

Драматург и сценарист Алексей Слаповский умер в возрасте 65 лет

Российский писатель, драматург и сценарист Алексей Слаповский умер в возрасте 65 лет. Информация об этом появилась в Telegram-канале «КП».

Многократный лауреат литературных премий скончался в Москве. Что стало причиной смерти — не сообщается.

По данным ТАСС, накануне кинорежиссер Алексей Рудаков рассказал, что сценариста доставили в реанимацию Московского городского центра пульмонологии в тяжелом состоянии. У него было поражено 75 процентов легких.

Слаповский родился в 1957 году в Саратовской области. В 1979-м окончил филологический факультет Саратовского университета. В 2001 году переехал в Москву. Писатель стал известен как автор сценариев фильма «Ирония судьбы. Продолжение», а также сериалов «Остановка по требованию», «Свой человек», «Заколдованный участок».

7 января стало известно о смерти сотрудничавшего с певицей Земфирой и группой «Ария» российского продюсера и звукорежиссера Владимира Овчинникова. В последние годы он боролся с заболеванием крови, однако не прерывал свою музыкальную деятельность.