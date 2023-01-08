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12:59, 8 января 2023Культура

Умер автор сценария «Иронии судьбы. Продолжение»

Драматург и сценарист Алексей Слаповский умер в возрасте 65 лет

Фото: Nikolay Titov / Globallookpress.com

Российский писатель, драматург и сценарист Алексей Слаповский умер в возрасте 65 лет. Информация об этом появилась в Telegram-канале «КП».

Многократный лауреат литературных премий скончался в Москве. Что стало причиной смерти — не сообщается.

По данным ТАСС, накануне кинорежиссер Алексей Рудаков рассказал, что сценариста доставили в реанимацию Московского городского центра пульмонологии в тяжелом состоянии. У него было поражено 75 процентов легких.

Слаповский родился в 1957 году в Саратовской области. В 1979-м окончил филологический факультет Саратовского университета. В 2001 году переехал в Москву. Писатель стал известен как автор сценариев фильма «Ирония судьбы. Продолжение», а также сериалов «Остановка по требованию», «Свой человек», «Заколдованный участок».

7 января стало известно о смерти сотрудничавшего с певицей Земфирой и группой «Ария» российского продюсера и звукорежиссера Владимира Овчинникова. В последние годы он боролся с заболеванием крови, однако не прерывал свою музыкальную деятельность.

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Варвара Кошечкина
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