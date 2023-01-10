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13:33, 10 января 2023Интернет и СМИ

В Совфеде назвали правовым беспределом задержание шеф-редактора «Sputnik Литва»

Сенатор Косачев назвал правовым беспределом арест шеф-редактора «Sputnik Литва» Касема
Марат Касем

Марат Касем. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Задержание шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема в Риге незаконно и является политической акцией латвийских властей, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В разговоре с изданием Baltnews сенатор назвал арест журналиста правовым беспределом.

«Очевидно, что это политическая акция, и латвийские власти действуют не в рамках закона, а в рамках политической целесообразности, как они для себя ее понимают», — прокомментировал он задержание журналиста. По мнению сенатора, власти Латвии хотят максимально осложнять отношения с Россией и создавать препятствия для любых форм деятельности РФ за рубежом, в том числе в информационной сфере.

Косачев также отметил, что журналисту могут угрожать абсолютно непредсказуемые и самые жесткие последствия этого ареста. «С моей точки зрения, единственное, что может остановить этот правовой беспредел — это жесткая, однозначная, нетерпящая интерпретаций консолидированная реакция международного сообщества», — указал он.

5 января сообщалось, что Касема задержали спецслужбы Латвии в Риге. По итогам заседания суда его перевели в Рижскую центральную тюрьму. Журналист обвиняется в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России и в шпионаже. При этом по второй статье ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

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Денис Савосин
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