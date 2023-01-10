Российский военком объяснил отсутствие списков раненных при ударе по Макеевке

Военком Самарской области: список раненых в Макеевке не опубликуют из-за работы разведки

Список мобилизованных, получивших ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пункту временной дислокации военнослужащих ВС России в Макеевке Донецкой народной республики, опубликован не будет. Об этом заявил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин, его комментарий в Telegram опубликовало правительство региона.

В первую очередь, по его словам, отсутствие списка связано с тем, что указанные сведения являются персональными данными.

«Во-вторых, это, конечно, работа для внешней разведки, для контроля и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено», — объяснил военком.