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12:09, 10 января 2023Россия

Российский военком объяснил отсутствие списков раненных при ударе по Макеевке

Военком Самарской области: список раненых в Макеевке не опубликуют из-за работы разведки

Фото: РИА Новости

Список мобилизованных, получивших ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пункту временной дислокации военнослужащих ВС России в Макеевке Донецкой народной республики, опубликован не будет. Об этом заявил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин, его комментарий в Telegram опубликовало правительство региона.

В первую очередь, по его словам, отсутствие списка связано с тем, что указанные сведения являются персональными данными.

«Во-вторых, это, конечно, работа для внешней разведки, для контроля и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено», — объяснил военком.

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Варвара Кошечкина
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