В Минобороны рассказали об ответе на удар ВСУ по Макеевке

В Минобороны заявили об операции возмездия в ответ на удар ВСУ по Макеевке

Российские военные провели операцию возмездия против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на удар, нанесенный по пункту временной дислокации военнослужащих ВС РФ в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в воскресенье, 8 января, рассказали журналистам в Минобороны России.

Как пояснили в военном ведомстве, российская разведка выявила местонахождение пунктов временной дислокации бойцов ВСУ в Краматорске. Было установлено, что около 700 украинских военных находятся в общежитии №28, еще более 600 — в общежитии №47.

По данным точкам был нанесен массированный ракетный удар. В результате свыше 600 украинских военных были уничтожены, заявили в Минобороны.

Удар по зданию ПТУ в Макеевке, где располагались российские военные, был нанесен в ночь на 1 января. В цель попали четыре ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате погибли 89 человек. Одной из причин произошедшего называли решение командования сконцентрировать личный состав в одном месте.