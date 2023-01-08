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15:34, 8 января 2023Россия

В Минобороны рассказали об ответе на удар ВСУ по Макеевке

В Минобороны заявили об операции возмездия в ответ на удар ВСУ по Макеевке

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские военные провели операцию возмездия против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на удар, нанесенный по пункту временной дислокации военнослужащих ВС РФ в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в воскресенье, 8 января, рассказали журналистам в Минобороны России.

Как пояснили в военном ведомстве, российская разведка выявила местонахождение пунктов временной дислокации бойцов ВСУ в Краматорске. Было установлено, что около 700 украинских военных находятся в общежитии №28, еще более 600 — в общежитии №47.

По данным точкам был нанесен массированный ракетный удар. В результате свыше 600 украинских военных были уничтожены, заявили в Минобороны.

Удар по зданию ПТУ в Макеевке, где располагались российские военные, был нанесен в ночь на 1 января. В цель попали четыре ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате погибли 89 человек. Одной из причин произошедшего называли решение командования сконцентрировать личный состав в одном месте.

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Варвара Кошечкина
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