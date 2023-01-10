Количество посещений туалета в самолете стало предметом споров в сети

Пользователи Reddit раскритиковали пассажира, сходившего в туалет самолета четыре раза

Пассажир самолета сходил в туалет четыре раза за три часа полета и был раскритикован в сети. Рассказ мужчины о путешествии стал предметом споров пользователей форума Reddit.

Автор публикации поделился, что узнал про сильное обезвоживание во время полета на самолете. В связи с этим путешественник запасся двумя бутылками воды объемом 1,2 литра каждая. На место возле прохода у мужчины не оказалось денег, поэтому он выбрал кресло посередине, из-за чего часто будил свою попутчицу, чтобы сходить в туалет.

«Она вздыхала, стонала и закатывала глаза всякий раз, когда я вставал. Когда я пошел в уборную в третий раз, женщина попросила меня попытаться продержаться до конца полета, чтобы она смогла поспать. Я не воспринял ее просьбу серьезно и продолжал пить воду», — написал автор.

Во время четвертого похода мужчины в туалет попутчица не выдержала и обвинила его в грубости. В свою очередь, пассажир предложил ей два вариант решения проблемы — либо его обезвоживание, либо «обмоченные» штаны. В ответ женщина заявила, что пить столько воды за три часа не полезно для организма человека.

В комментариях пользователи Reddit устроили споры по поводу случившегося. Большинство юзеров встали на сторону женщины, отметив, что при проблемах с мочевым пузырем необходимо садиться в кресло у прохода, даже если оно стоит дороже. «У меня крошечный мочевой пузырь, поэтому я часто хожу в туалет в самолете и бронирую место возле прохода, когда лечу, потому что я не мудак», — написал пользователь с ником sportsfan3177.

Другая читательница, представившаяся медсестрой, отметила, что выпитое автором поста количество воды может быть вредно для организма человека. Однако были и такие пользователи, которые встали на сторону мужчины. «У меня тоже есть проблемы, и я хожу в туалет четыре раза за три часа — это нормально. Я всегда буду проходить между креслами», — заключил пользователь.

Ранее другой авиапассажир отказался пустить попутчицу в туалет во время полета и был обруган в сети за бестактное поведение. Туристка заявила, что мужчина не хотел пускать ее, мотивируя это тем, что еще не доел свой обед.