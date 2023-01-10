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08:30, 10 января 2023Ценности

Необычные способы блогера продлить срок службы одежды вызвали споры в сети

Модный блогер Крис Мэддокс посоветовал класть одежду в морозильник на ночь

Фото: Rosana Solis / Pexels

Модный блогер Крис Мэддокс назвал необычные способы продлить срок службы одежды и вызвал споры в сети. Соответствующий видеоролик появился в его TikTok-аккаунте, который насчитывает 53 тысячи подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсер призвал зрителей отказаться от частой стирки. По его словам, постоянное воздействие воды разрушает синтетические волокна ткани, и в связи с этим ее цвет становится тусклым. Также Мэддокс предложил класть одежду в морозильную камеру, чтобы избавиться от неприятных запахов. «Если вы не хотите стирать одежду, сложите ее и положите в морозильник на ночь. Холодный воздух уничтожит бактерии», — заявил он.

Кроме того, эксперт посоветовал перестать вешать свитера на бельевую веревку после стирки, поскольку их воротники могут растянуться из-за веса. В то же время Мэддокс предупредил пользователей сети, чтобы они не забывали застегивать верхнюю пуговицу на рубашке при хранении в шкафу.

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Публикация набрала более 332 тысяч просмотров. Многие юзеры не оценили рекомендации блогера, о чем принялись в комментариях под видео. «Я ни за что не перестану стирать свою одежду. Когда она выцветет или растянется, я куплю новую», «Значит, вы хотите сказать мне, что нужно положить грязную одежду, на которой уже есть бактерии, в морозильник вместе с едой?», «Я действительно слишком много потею, чтобы носить рубашки более одного раза», — высказывались они.

В октябре 2022 года модный редактор журнала Reader's Digest Пи Джей Гач в соавторстве с экспертами раскрыла оптимальную частоту стирки джинсов. Она рекомендовала удалять загрязнения с данного предмета гардероба после того, как его надели от трех до десяти раз.

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Мария Винар
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