Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:30, 10 января 2023Россия

Медведев пригрозил уголовным наказанием за срыв контрактов по гособоронзаказу

Медведев допустил уголовное наказание за срыв выполнения контрактов по гособоронзаказу
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

В случае необходимости за срывы выполнения контрактов по гособоронзаказам будут применяться новые меры уголовного наказания. Об этом во вторник, 10 января, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе посещения АО «61 бронетанковый ремонтный завод» в Санкт-Петербурге. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале политика.

«Ни в коей мере не допускать срывов тех сроков, которые утверждены. Потому что такие случаи, как известно, есть», — сказал он.

Медведев напомнил, что никто не отменял ответственность для самих предприятий и для их руководства. На случай повторных нарушений, добавил зампред Совбеза, введено специальное уголовное наказание.

«Это новые нормы, они еще не применялись, но надо понимать, что в случае необходимости мы будем вынуждены их применять», — объяснил Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал в короткие сроки обеспечить Вооруженные силы (ВС) страны всем необходимым вооружением. По его словам, обеспечение передовых частей вооружением, техникой и боеприпасами — это ключевая задача оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Кроме того, он выразил надежду, что гособоронзаказ будет исполнен в полном объеме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Медведев потребовал быстрее работать над танками
В Белоруссии завершили проверку военнообязанных
Россиян предупредили о второй волне гриппа
2022 год назвали одним из самых жарких в истории Европы
Медведев пригрозил уголовным наказанием за срыв контрактов по гособоронзаказу
Перечислены самые модные прически 2023 года
Пассажиры устроили драку с расистскими оскорблениями в самолете и пошли под суд
Экономика Азербайджана рекордно выросла
Российские силовики задержали двоих украинских диверсантов в Запорожской области
Пьяную женщину высадили из самолета под песни и аплодисменты пассажиров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.