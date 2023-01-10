Медведев пригрозил уголовным наказанием за срыв контрактов по гособоронзаказу

Медведев допустил уголовное наказание за срыв выполнения контрактов по гособоронзаказу

В случае необходимости за срывы выполнения контрактов по гособоронзаказам будут применяться новые меры уголовного наказания. Об этом во вторник, 10 января, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе посещения АО «61 бронетанковый ремонтный завод» в Санкт-Петербурге. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале политика.

«Ни в коей мере не допускать срывов тех сроков, которые утверждены. Потому что такие случаи, как известно, есть», — сказал он.

Медведев напомнил, что никто не отменял ответственность для самих предприятий и для их руководства. На случай повторных нарушений, добавил зампред Совбеза, введено специальное уголовное наказание.

«Это новые нормы, они еще не применялись, но надо понимать, что в случае необходимости мы будем вынуждены их применять», — объяснил Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал в короткие сроки обеспечить Вооруженные силы (ВС) страны всем необходимым вооружением. По его словам, обеспечение передовых частей вооружением, техникой и боеприпасами — это ключевая задача оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Кроме того, он выразил надежду, что гособоронзаказ будет исполнен в полном объеме.